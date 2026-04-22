「速い！美味い！短い！」というのがニューアルバムにまつわる惹句だが、付け加えるならば「軽い！楽しい！」、そして「これで30周年ってどういうこと？」になるのだろう。1996年、今から30年前に大阪で産声を上げたレイザーズ・エッジは、奇跡的な身軽さと明るさを失うことなく、またメンバーチェンジの苦労や加齢による衰えを感じさせることもなく、今なおハイテンションなスラッシュハードコアで走り続ける。本当にいい意味で、ここまで重みも貫禄も出てこないバンド、どこを探してもいないんじゃないかとすら思う。

7枚目、11年ぶりのフルアルバム『SUPER RED』のリリースを記念して、リーダーでありバンドの頭脳であるケンジ・レイザーズ(Vo)にたっぷりと語ってもらった。

7thフルアルバム『SUPER RED』

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■やっぱ雰囲気は変わる

■大学生のサークルみたいな感じ

──まずはメンバーが変わった話からお聞きします。ツインギター体制になったのが2019年です。

KENJI RAZORS：はい。まぁTAKAくん(G / BURL)といい時代を築かせてもらって、楽しく4人でバンドやってた時期があったんですけど。TAKAくん抜けて、SATOJI(G)がヘルプで入って『THRASH e.p.』(2017年)を作って。そのSATOJIも辞めるって決まって……まぁギターを探しましょうってことになるんですけど、その前にまず「続ける？」って話をしたんですよ。俺とMISSILE(B)とKRASH(Dr)で。

──もう終わっても致し方なし、という気分だった？

KENJI：うん。俺はもう、8年くらいカレー屋さんじゃないですか(注：自身が経営するスパイスカリー店『ハルモニア』)。おかげさまで忙しくしてるし、みんながやる気ないんやったら辞めてもいいかなって。人間性も含めていいギター見つからないと、みっともなく続けるのもアレやしなと思ってた。でもきっちゃん(KRASH)はライブハウス運営してるんで、いろんなコネクションを持ってるんですよ。「いや、見つけてくる。まだやりたい」って言うし、MISSILEも「続けましょう」って言ってくれたんで。じゃあやろうか、と。

──そこで白羽の矢が立ったのがToshikiさんとHATAKENさん。

KENJI：そう。一回ずつスタジオ入って「どっちにする？」って話になるんですけど、どっちにもよさがあって、どっちにもやる気があったから。どっちかを断ることに心が傷む。「じゃあ2人入れよっか！」ってことになって（笑）。

──2人はどういうルーツのギタリストなんですか。

KENJI：HATAKENは俺の10コ下で。ロック系のバンドをずっとやってて、パンク／ハードコアのシーンとはまたちょっと違うところにいてる奴。でも俺らのことも知ってるような、いろんなところに目を向けてる人間で。それできっちゃんの目に留まったんですね。人間性もいいし、真面目やけど天然でもあって。

──Toshikiさんは。

KENJI：Toshikiはメタル系でめちゃ弾けるタイプ。俺の20コ下で、言うたら子供みたいな年齢やけど、若いだけあって感覚がすごく鋭くて。それまでの音源もギターダビングしてツインにしてる箇所もあったから、いざツインでライブしてみるとすげぇ面白いなと思って。音も分厚くなるし、2人ともギターの音作りに関しては試行錯誤を続けてくれたから。

──フレーズは彼らに任せてます？

KENJI：そうですね。俺も細かく言わなくなってる。「Toshiki、ここなんかピロピロ弾いといて」みたいな。出てきたものに対しても「あ、いいね」って。

HATAKEN

Toshiki

──昔、ケンジさんが細かいところまでひとりで作り込んでたじゃないですか。

KENJI：はい。がっつりね。今はだいぶ手を離れてて「こう弾け、ドラムこう叩け」とか言わなくなってる。もちろん気になるところはある程度指示してるけど、けっこうメンバーに任せてるかな。

──作曲に対する感覚が変わってきたんですか。

KENJI：自分がそこにそんなに時間を使えない。スタジオに入れる時間もそんなに作れなかった。カレー屋さんのせいで（笑）。その中でどういうふうにやるかって言うと、やっぱ任す。で、任すと面白いフレーズが出てくるからね。

──バンドの空気も変わるんじゃないですか？

KENJI：あ、やっぱ雰囲気は変わる。4人のバンドでひとりギターが変わるのと、3人の中に新しい2人が入ってくるのではバランスが全然違って。なんか大学生のサークルみたいな感じになってる。

──ウェイウェイする感じ？

KENJI：もともといる3人ってもう熟年夫婦みたいなノリで、いちいちいらんこと言わへんように過ごしてるから。そこにいい意味でワチャワチャした感じが出てきた。だからもっと早く作品を出せばよかったんでしょうけど、まぁコロナもあったし。コロナ中はほんとスタジオも入らず、バンド活動は完全に止まってましたから。

──潔いなと思いましたよ。ほとんどのバンドが配信なんかで試行錯誤してる時期、レイザーズはなんでこんなキッパリと「何もしない」って言い切れるのか。

KENJI：あぁ……そっか。

──しかもきっちゃんは一億円の借金背負って。それも笑い飛ばしてるから、ちょっと信じられなかった。

KENJI：いや、そこはね、レイザーズならではですよね？

──……そういうもんですか？

KENJI：バンドで食うっていう頭がもともとないんですよね。コロナ来て「じゃあどうする？」ってなった時に「モッシュもダイヴもないとこでライブしても楽しくないよね」「それはもうレイザーズ・エッジじゃないからやめよ。ライブせんとこ」って。それで＜STORMY DUDES FESTA＞(主催サーキットイベント)も止めて。だから、コロナが明けだした頃に、きっちゃんがやってる＜新世界フェス＞でむちゃくちゃやったんですよね。板を持ってきて、その上に俺が乗って、めちゃくちゃダイヴするみたいな。コロナじゃありえへんかったことばっかりやって「これがレイザーズ解禁、俺たちの証やで！」みたいな。やるからには以前と変わらないようにしたかった。

──コロナ中、ライブができないのが苦しいと思うことは？

KENJI：なかったですね。ライブをしたいっていう欲求、若い時はめちゃくちゃあったけど。年取って来ると、モノを作りたいとか、なんか表現したいっていう方向に変わってくるじゃないですか。もちろんライブが楽しいのは当然やけど、この状況でライブやっても絶対楽しくねぇだろうなってわかってたから。そこはもうドライに割り切れた。で、そのぶんモノを作る喜びっていうのは、カレー作ってることで満たされてたのかな。個人的なクリエイティヴな欲は。

──あぁ、スパイスの調合を日々変えたりして。

KENJI：そうそう。そうなんですよ。で、コロナが収まった頃に「じゃあこの欲求をレイザーズの曲にボーンと出していこうぜ！」ってなったかというと、まったく書いてないんですよ（笑）。

──ケンジさんのレイザーズ・スイッチはいつ入るんですか？

KENJI：いい質問ですねぇ。

──AIみたいな言い方を（笑）。

KENJI：ははは！ 言うたら今年が30周年じゃないですか。遡ること2〜3年前くらいからきっちゃんにはめちゃくちゃ言われてたんですよ。「30周年、ちゃんとなんかやったほうがいいですよ！」って。俺は「うーん、そやなぁ」って逃げ続けてたけど、去年の年明けか、ようやく「あ、来年出さなアカンってことはあと1年か」って気づいて。そこから急にスケジュール考えて、スタジオ押さえるとか、レコーディングの日程も決めていった。

──決めてしまえば積極的にできました？

KENJI：うん。ずーっと事あるたびに「30周年、30周年」って言われてたから。わかってる、わかってるから、そんな嫁みたいなこと言うなと思ってて（笑）。きっちゃんが言ってくれなかったら、30周年っていう記念的な年もスルーしてたかもしれない。だからきっちゃんのおかげです。

■カレー屋にはライブ感がめちゃくちゃある

■バンドマンは絶対カレー屋したほうがいい

──昨年アタマから頭を切り替えて。まず何から始めたんでしょうか。

KENJI：とりあえず、曲を書く時間も仕事があって制約されるから。僕、ずーっと宅録で貯めてたネタがあったんですよ。40〜50曲くらい。そのデモを一回バーッと聴いて、使えそうなネタをピックアップしていって。

──それは趣味として作り続けていたもの？

KENJI：そうですね。それこそ震災後ぐらいに曲作るモードの時期があって。そん時はめっちゃ作ってた。なんやったらソロでも作ろうかと思ってて。

──ソロって、弾き語りか何か？

KENJI：いや、全部1分だけの曲を20〜30曲くらいソロとして出そうかなって。それこそレイザーズっぽくないメロディックな曲とか、インストの曲とか。結局カタチにはなんなかったですけど、それはずっとやってて。そういうのをまず拾うとこから始めて。当時はあんまりやったなぁっていうものも、今聴くと「これいいよね。いい音楽だよね」って思えたり。価値観がだいぶ変わってることに気づくんですね。これぐらいシンプルでポップなほうがいいなと思った。なんか変な小技をめっちゃ入れたがってた時期があったから。それが『RAW CARD』(2015年／6th)なんですけど。

──あぁ。はい。

KENJI：あれ、自分で聴いても今は楽しくない。ライブでやっても難しすぎて。今の感じで作るなら、それこそラモーンズみたいな、イントロがあって、Aメロ、サビって来るような。ライブで盛り上がりそうな、自分がライブでやって楽しいものが一番いいなぁって。それは自分のデモを聴き直して思ったことでしたね。

──ラモーンズって、型にハマる美学でもありますよね。

KENJI：うん。細かいパートとかなくても、同じことを3回繰り返しても聴けるメロディの強さとか。そこはすごいなって思う。ポップであり、実はめちゃくちゃハードコアであり、ポップミュージックとしても普遍的でちゃんと成り立ってる。俺、ビートルズと変わらへんくらいすごいバンドやと思ってる。

──あと、ドキュメンタリー映画を見ると、自身のポップ・アイコン化にすごく意識的だったりする。

KENJI：うん。あれってアイドルの原型じゃないですか？ めちゃめちゃ不良のフリして、ポップマーケットも意識してる。うまい棒みたいな感じじゃないですか。あの形やったら何味作ってもOKなんですよ。

──うまい棒（笑）。今回はちゃんとそういうものを作ってみよう、と。

KENJI：それはテーマでしたね。で、出来上がったものに対して知り合いが「なんかめちゃ楽しそうだね」って言ってくれたり。そう思ってくれるのが一番嬉しいな、とも思った。

──あとはもうひとつのテーマとして、30周年という数字もあります。

KENJI：なんすかね？ きっちゃんが周年にこだわるからそうなった（笑）。

──その程度ですか？

KENJI：まぁでもね、いつまでできるかわからへんから。どうせやるならこのタイミングでやんなきゃ。まぁ自分も30年もレイザーズ続けられるとは思ってなかったから、続けられたことに対するありがたさはちゃんと伝えようと。それはバンドメンバーだけじゃなくて、今までいろいろ関わってくれた人たちに対しても。じゃないと「このタイミング逃すって何してんの？」って言われるから。そこは自分を奮い立たせるように。

──そこに重いものが入ってこないのはなぜでしょうね。今の話から「感謝」とか「責任」みたいな言葉が出てきてもおかしくないわけで。

KENJI：あぁ。そうですよね。うーん……たぶん重く捉えようとすればできるんですけど、あんま、そうしたくない性格があるんでしょうね。何かはやらなアカンと思うけど、周りを見てても「30周年！」って頑張りすぎるの大変やなぁと思うし、そんな大それた感じにするのはしんどい。大前提は俺が楽しいか、なんで。お店もそうやしバンドもそう。全部一緒やなと思って、けっこうシンプルに物事を考えられるようになってる。

──それは今だから至れた境地ですか。

KENJI：カレー屋始めてから、よりそれが強くなったかな。結局思いついたものをアウトプットする作業が自分の人生においてはすごく大事で。それがバンドであったし、デザインでもあったし、カレー屋も今は入ってきて。

──ただの生業じゃないですよね。日々スパイス調合を変化させて、客が美味しいって言ってくれるなら、たまらない喜びになる。

KENJI：うん。目の前で食べてる人の顔つき、スプーンが進むスピードでそれはわかるから。ライブもそうじゃないですか。楽しそうにしてるかどうかっていうのは目の前で見てたらわかる。だからカレー屋にはライブ感がめちゃくちゃある。バンドマンは絶対カレー屋したほうがいい。

──言い切った（笑）。そこが満たされているから、レイザーズにはエゴを持ち込まないで済む。

KENJI：すごく楽にできたかな。いろいろ欲を出そうとして作ってなかったし。

──昔はどんな欲がありましたか。

KENJI：なんか、無理してでもIQの高さを示したくて、芸術品作ってやろうと思ってた。ほんとに。アーティストとして芸術品を作ろうと思ってた。

──今回作ったものは、どんな言葉が当てはまります？

KENJI：……なんやろう？ 娯楽、とは言いたくないんですよね。もうちょっとプロジェクトっぽい感じ。＜STORMY DUDES FESTA＞に近いかな。僕がイメージしてるコンセプトがあって、メンバーみんなが賛同してくれて、あとは参加してくれるバンドもいっぱいいて。みんながいるからできる雰囲気、空気感というか。だからエンターテインメントっぽい何かを作ろうとしてる感じやと思う。俺が全部背負って苦しみながら作るんじゃなくて。みんなでエンターテインメントをポンと出す。それが今回の作品に近いと思う。

──テーマパーク的な楽しさに近い。

KENJI：あとは、今回10曲って決めてたんでね。20曲ぐらいのものを今作れって言われても散漫になりそうやったから。もっとキュッと、速く短く。

■長寿でこんなおもろいことしてる人たちがいる

■って提示したい気持ちはあるかもしれない

──30周年でこの軽さは衝撃的でもあって。今さらですけど、メンバー全員で共有しているハードコアの認識ってあるんですか。

KENJI：これがね、たぶんないですね。きっちゃんは僕が大好きなハードコアをほとんど聴いてないし、MISSILEはハードコア自体をそもそも聴いてない。なんやったら音楽を聴いてない。あいつ藤井フミヤとか普通に好きですから。

──風、ではないほうの（笑）。

KENJI：「True Love」大好きやから、あいつ。でもベース弾くのは好きで、レイザーズ・エッジの曲やるのも好きで。それで続いてるんだと思う。

──ケンジさんの目から、スラングとかフォワードみたいなハードコアバンドってどう見えるんですか。

KENJI：や、すごい。あの方達こそラモーンズですよ。使ってるコードとかビートが違うだけで。メロディがあるとかないじゃなくて、もうあのスタイルがメロディになってる。ラモーンズはよく金太郎飴って言われるじゃないですか。金太郎飴の美学って絶対あるんですよ。まったく同じものに見えて、その中で曲ごとにいかに幅を見せていくか。そこに面白さを感じない人が聴けば全曲一緒なんですよ。でも、そこがわかってる人に言わせればすごくバラエティ豊かに聴こえる。スラングもそうやし、昔でいうとリップ・クリームとかガーゼとか、ほんとすごいと思う。で、僕はそこを大好きではあるけど、自分でやるアレでもない。僕がそれをするとほんまにB級、C級のバンドになってしまう。

──なぜそう思うんですか。

KENJI：僕はもっとオルタナティヴな人間やし、もっといろんな曲が書きたい。それをどうレイザーズに落とし込むかっていうのを続けてきたから。お笑い芸人とかもそうですけど、同じピラミッドの中で勝負しようとしても、トップにいる人たちがすごすぎて、俺みたいな痩せっぽっちのキャラで軽い声は絶対ナメられる。だからちょっと違うアプローチでやってみる。それで「お前らおもろいな」ってハードコアの人たちにも言ってもらえたりする。

──もしかして、そこにコンプレックスってありました？

KENJI：最初は。小学校ぐらいですね。背がちっこい、とか。いかついキャラでもないし。で、小学校の時はソフトボールでキャプテンやってて、地区大会優勝とかしたんですよ。このまま野球やって甲子園行きたいと思ったけど、中学で野球部入ってみたらガタイいい人がパカパカホームラン打ってる。俺は全然ダメで。これはダメだ、違う道を歩まないかん、って。

──すでに気づきがあった。

KENJI：うん。だから俺、中学の時野球部ではレギュラー取れなかった。で、何やってたかっていうと、サードコーチャーなんですよ。ランナーに「回れ回れ回れ！」とか「ストップ！」とか、球の動きを把握しながら指示を出すポジション。それって声がデカくないと無理やけど、野球部みんなでひとりずつ声出してみると、俺の声が一番よく通るんですよ。

──あぁ。野太いわけじゃないけど、ちゃんと通る声。

KENJI：そう。それが俺のボーカルの原点（笑）。自分の声にちゃんと価値があるんだと思って。選手としては二流、三流やけど声はめっちゃ通る。もちろん当時は悔しかったですけどね。

──その原点がレイザーズ・エッジのオリジナルを作っていく。

KENJI：この話、今補欠の人たちにも勇気を与えられると思う（笑）。そういう意味ではちゃんと挫折を味わいながら、自分の長所を見つけてきたから。

──この軽い声、出したくても出せないですからね。

KENJI：うん。体力的にもそうやし、声が出んくなったら潮時やな、とは思ってるけど。でも、このぐらいの年になってからのほうが声の出し方がわかってきた（笑）。テクニックがやっと追いついてきた。

──まだまだ大丈夫ですね。

KENJI：なんかね、いつまでバンドやれるかって当然考えますけど、それとは別に、長寿でこんなおもろいことしてる人たちがいるっていうの、提示したい気持ちはあるかもしれない。若い子が「俺の父ちゃんより年上なのに、こんなことしてんの？」「こんな50代おったんや！」って思うような。その人たちもいずれ50になるわけやん？ その時にいつか思い返してほしいかな。

──そういえば何年か前、フジロックの苗場食堂で木登りしてましたよね。

KENJI：木登り（笑）。

──ステージから軽々と木によじ登って、パーンとダイヴして。子供に動画見せたら本気でびっくりしてましたね。

KENJI：そういう例を一個でも知ってるといいじゃないですか。特に女性の方とか「もうアラサーだから」なんて簡単に言うけど、それって格好悪いから。まだまだイケる。木も登れる！ そういうの、今後もやっていきたいですね。

取材・文◎石井恵梨子

撮影◎阿刀大志

■7thフルアルバム『SUPER RED』

2026年4月22日(水)発売

TOL-036 \1,819-(税抜)

仕様：12cmCD

発売元：THRASH ON LIFE RECORDS

▼収録曲

01.SUPER RED

02.FOREVER BE HONEY

03.DRIVE YOUR SOUNDS

04.WARNING!!

05.EARLY BOYS

06.NEVER GIVE UP!

07.SLIM PANTS

08.GET BACK 2026

09.OLD DRINKIN’ MAN

10.TRIPLE X

all music & lyrics by KENJI RAZORS

■アルバム『SUPER RED』リリースツアー

5月10日(日) 福岡・Kieth Flack

5月24日(日) 北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION

6月28日(日) 愛知・名古屋HUCK FINN

7月12日(日) 大阪・心斎橋SUNHALL

7月19日(日) 東京・新宿LOFT