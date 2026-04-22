◆うねりをほどき、輝き放つ髪へ。アユーラから、大人の髪のための新ヘアケアシリーズが誕生アユーラから、大人の髪悩みに寄り添う新ヘアケアシリーズが2026/4/24（金）に発売。ストレスやホルモンバランスの変化、乾燥やダメージの蓄積など、年齢とともに生じる髪の状態「エイジングうねり（※1）」に着目し、“ゆらぎ”の知見を生かしてみずみずしく素直な髪印象をめざす。1WEEKセットも同日登場し、手軽に試せるのも魅力。使い