◆Ｇ１オールガールズクラシック（４月２４日〜２６日、松戸競輪場）元バレーボール女子日本代表で、ロンドン五輪で銅メダルを獲得した狩野舞子さんと、松戸競輪場で２４〜２６日に行われる「Ｇ１オールガールズクラシック」に出場する尾崎睦とのスペシャル対談が神奈川・平塚競輪場で実現した。平塚市出身で平塚競輪場をホームバンクとする尾崎はビーチバレーから競輪選手に転身。バレーボールの話をきっかけに、狩野さんとアス