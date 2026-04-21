16日に死去した東根市の土田正剛市長の葬儀が21日行われ、大勢の市民や県政界の関係者らが死を悼みました。県内では「ミスター自民党」などとして知られた土田正剛東根市長は、持病の悪化でことし2月に入院しましたが、16日に82歳で亡くなりました。21日午前の葬儀の後、午後2時からの一般焼香では、市民や県内の市町村長らおよそ1000人が参列しました。参列者・元市議「行政の手腕が本当にあった人。誠実で実直で真面目な人