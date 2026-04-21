最初は盛り上がっていた関係も、気づけば温度差が出てくることってあるはず。一方で、時間が経っても円満な関係が続いているカップルもいます。この違いは、お互いの努力の量ではなく、日常の関わり方にあるのです。“新しさ”を無理に作らない飽きない関係は、お互い常に刺激を求めているわけではありません。無理に変化を作ろうとせず、自然な流れの中で関係を育てていく。結果として、“居心地の良さ”が積み重なり、安定につな