歌舞伎俳優の片岡愛之助が20日、オフィシャルブログを更新。同日午後に東北地方の三陸沖で発生した地震の影響で、自身が乗り込んでいた新幹線も影響を受けたことやその後無事に新幹線を下車したことを報告した。 愛之助は、３日から26日まで名古屋・御園座で上演されている歌舞伎版「ルパン三世」第２弾「流白浪燦星碧翠（へきすい）の麗城」で主演を務め、流白浪燦星（ルパン三世）、 石川五ェ門の二役を演じている。 この日