スタイリストの大日方理子です。今回はちょっと面白い2026年最新トレンドをご紹介します。◆半分着て半分着ないパーカーまずは、片方の袖には腕を通して、もう片方の袖には腕を通さないというおしゃれ。K-POP界隈で見かける洋服の着方で、Half hoodie（半分パーカー）とかHalfway hoodie（中途半端なパーカー）と呼ばれているようです。ざっと調べただけでもBTSのJ-Hope、BLACK PINKのロゼ、ENHYPENのNI-KI、ALD1のサンウォン