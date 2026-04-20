三笘薫が所属するブライトンは、４月18日に開催されたプレミアリーグの第33節で、トッテナムとアウェーで対戦。２−２のドローに終わった。この一戦で、ディエゴ・ゴメスの負傷によって20分から途中出場した三笘が、圧巻のゴラッソを叩き込む。０−１で迎えた前半アディショナルタイム、右サイドからのクロスを左足のボレーで捉え、見事にネットを揺らしてみせた。この超絶ゴラッソについて、ブライトンの地元メディア『Th