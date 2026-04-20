BTS Vが、4月19日（日）に自身のInstagramを更新。今年2月にオープンした『ポケットモンスター』初の屋外常設施設のポケパーク カントーをお忍びで訪れた写真を公開した。【写真】変装しても芸能人オーラダダ漏れ！BTS Vがポケパークを満喫する様子ほか（8枚）■帽子とマスクでは隠しきれないオーラ放つ4月17日（金）と4月18日（土）に7年ぶりの日本公演「BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’ IN JAPAN」を実施したBTS。その興奮も