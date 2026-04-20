アメリカ・ロサンゼルスで大人気のドーナツショップ「ランディーズドーナツ」の国内5号店が、4月23日（木）から、東京・池袋駅構内にグランドオープンする。【写真】鮮やかなピンクがおしゃれ！数量限定のバッグも用意■テイクアウト専門店今回オープンする「ランディーズドーナツ 池袋西口店」は、首都圏各地から多数の路線が乗り入れ、国内有数の利用者数を誇るターミナル駅として日々多くの人が行き交う池袋駅に立地する