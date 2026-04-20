総合教育サービスを手掛ける株式会社やる気スイッチグループによる新たに幼児教室向けオリジナル体操楽曲「ズバンバダンス」が制作され、各プラットフォームにて配信開始、YouTubeではその振付動画が公開された。本格的な4つ打ちサウンドとキャッチーな振付で「できた！」の達成感を味わえるオリジナルリズム体操ソング楽曲となっており、「ズバンバダンス」の制作を担当したのは、NMB48やKAT-TUNなど様々なアーティストへ楽曲提供