2026年4月15日現在、通販事業のベルメゾンでは「春のクリーニング超お得キャンペーン」を開催しています。お手頃＆安心品質、さらにオトクにお試し！インターネットから宅配クリーニングを注文し、専用バッグや手持ちのダンボールに衣類や布団を詰めて、ヤマト運輸の集荷が来たらドライバーに荷物を渡してください。その後、工場で一つ一つ丁寧にクリーニング・仕上げを行い、指定日に預けた荷物が届くシステムです。24時間いつで