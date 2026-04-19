冬服や布団のクリーニングが今なら1000円オフ。ベルメゾンの超お得な宅配クリーニングキャンペーンは5月20日まで！

2026年4月15日現在、通販事業のベルメゾンでは「春のクリーニング超お得キャンペーン」を開催しています。

お手頃＆安心品質、さらにオトクにお試し！

インターネットから宅配クリーニングを注文し、専用バッグや手持ちのダンボールに衣類や布団を詰めて、ヤマト運輸の集荷が来たらドライバーに荷物を渡してください。

その後、工場で一つ一つ丁寧にクリーニング・仕上げを行い、指定日に預けた荷物が届くシステムです。

24時間いつでもインターネットから注文でき、店舗に重い荷物を持っていく負担もない手軽さに、再仕上げやボタン補修、毛玉取りが無料、まとめて出すと1点あたりの料金が抑えられるお手頃感など、魅力がたっぷり！

今、注文時にクーポン番号「1248」を入力すると、1000円オフクーポンが適用されます。

冬物のまとめ洗いや、衣類や布団を最大約1年間預けられる「長期保管サービス」をお得に利用できるチャンスです。

キャンペーンの開催期間は、5月20日まで。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）