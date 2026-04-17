新生活のスタートに寄り添うウォッチとして人気の「AngelHeart」から、日本製モデル『SAKURATIME』が登場♡上品な桜モチーフと繊細なデザインが魅力の新作は、オンオフ問わず使える万能さもポイントです。さらにブランドミューズ橋本環奈さんの新ビジュアルも公開され、春らしい華やかさに注目が集まっています♪ 桜が揺れる上品デザイン 『SAKURATIME』は、日本製ならではの丁寧なものづくりと繊細