半生に焼いて煮るから身がふっくら！「ぶりの照り焼き」【定番おかずの新しい作り方】【画像で確認】より簡単でおいしい「定番おかずの新しい作り方」バリエ10品雑誌『レタスクラブ』の読者アンケートで、「よりおいしく作りたいと思う定番料理」に名前が挙がった魚料理が、「ぶりの照り焼き」。子どもも好きな甘辛味だから、幅広い年代に人気があるメニューなんですね。そこで、ぶり照りをおいしく作るためのポイントと新ワザを、