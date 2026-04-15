J1番記者さんが『J1の今』を伝えるJ論チャンネル。中野和也｜SIGMACLUBweb海江田哲朗｜スタンド・バイ・グリーン上記サイトの2人が『J1百年構想リーグ 第10節 広島vs清水』について語った動画となります。◯関連LIVE勝敗を分けたポイントは？番記者が語る第10節レビューショー