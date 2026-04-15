【モデルプレス＝2026/04/15】ファミリーマートでは、ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）の人気パンが“超も〜っちり”食感に進化した「超も〜っちりパン」シリーズの第2弾「も〜っちり食感チーズパン」と「も〜っちり食感チョコメロンパン」を、全国約16,400店で発売中。SNS上でも「チーズが濃厚」「チョコの風味が美味しい」「もちもちでおいしい」と評判の2品を早速味わってみました。【写真】ファミマ“超も〜っちり”