4月16日(木)21:00LIVEスタート予定番記者さんが『Jの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は『J2J3EAST-Aの行方を占う。秋田×栃木SC番記者対談』のLIVE配信を行います。◯出演竹内松裕｜秋田サッカーレポート鈴木康浩｜栃木フットボールマガジン佐藤功｜J論チャンネル