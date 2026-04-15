ぷっくりとしたツヤ唇を叶えたい方に♡LANEIGEから、新作リッププランパーが登場しました。スキンケア発想で唇を整えながら、自然なボリューム感を演出する注目アイテム。毎日のケアにもメイクにも使える優秀リップで、ワンランク上の仕上がりを楽しんでみてください♪ 美容液発想のリッププランパー♡ 「フラッシュポップリッププランパー」は4.2g、2,200円（税込）。 88％がスキン