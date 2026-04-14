突然、一生付き合わなければならない病気になってしまったら――人生は絶望しかなくなってしまう?そこから這い上がるにはどうしたらいいのか。『しあわせは食べて寝て待て』（水凪トリ著、秋田書店『フォアミセス』で2020年3月〜連載中）の主人公、麦巻さとこが選んだのは、人生のリズムを取り戻すことでした。◆この夏にスペシャルドラマが放送決定2025年4月にNHK総合『ドラマ10』でドラマ化された今作は、異例の大ヒット。不器