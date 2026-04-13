みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。4月7日より発売のハーゲンダッツのクリスピーサンド『ザ・グリーンティー』 をさっそく食べてみたのでその味わいをレポートします！まず目を惹くのが春らしさたっぷりのパッケージ。抹茶をイメージした深みのあるグリーンに華やかなピンクがアクセントになったデザインは、手に取るだけで気分が上がります。『ザ・グリーンティー』は、濃厚な抹茶のアイスク