大人のための“ご褒美抹茶アイス”。 ハーゲンダッツ クリスピーサンド『ザ・グリーンティー』が本格派すぎた

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

4月7日より発売のハーゲンダッツのクリスピーサンド『ザ・グリーンティー』 をさっそく食べてみたのでその味わいをレポートします！

まず目を惹くのが春らしさたっぷりのパッケージ。抹茶をイメージした深みのあるグリーンに華やかなピンクがアクセントになったデザインは、手に取るだけで気分が上がります。

『ザ・グリーンティー』は、濃厚な抹茶のアイスクリームをやさしい甘さのホワイトチョココーディングで包み、香ばしいクリスピーサンドで挟んだ一品。手を汚さずにこのまま食べられるのもお気に入り。

断面図は、抹茶の緑色とホワイトチョコの白のコントラストが美しくてうっとり……！

一口食べると、サクッとしたクリスピーサンド、パリッとしたホワイトチョココーティング、そして口当たりなめらかでほんのり苦味のある本格的な抹茶のアイスクリームが口の中で混ざってこれは絶品。まるで本格的な抹茶スイーツを味わっているかのような満足感です。

今回のクリスピーサンド『ザ・グリーンティー』は、通年で発売するとのこと。このクオリティの抹茶スイーツをいつでも味わうことができるのは、とてもうれしいですよね！ 仕事終わりのリラックスタイムや、ちょっと気分を上げたい日のご褒美にもぴったりです。

みなさんもぜひハーゲンダッツのクリスピーサンド『ザ・グリーンティー』を食べてみてください。

■商品概要

ハーゲンダッツ クリスピーサンド『ザ・グリーンティー』

価格：373円