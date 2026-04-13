カッチコチのカラダ、疲れがなかなか抜けないカラダ、なんだか冴えないカラダ。み〜んなまとめて解決しましょう！ anan春の「カラダにいいもの大賞2026」で見事グランプリに輝いた商品をご紹介します！キューフィッターPro球の凸凹で全身指圧。折って、丸めて、自由自在にどう使う？9980円／ルネサンス今年の春のカラダにいいもの大賞は、2列10個のボールを配列したアイテム。1枚の大きさは、縦約52cm、横約22cm。2枚セットなので