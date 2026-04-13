「カラダにいいもの大賞2026・春」GP受賞！ 揉まれ心地が別次元の全身指圧アイテム

カッチコチのカラダ、疲れがなかなか抜けないカラダ、なんだか冴えないカラダ。み〜んなまとめて解決しましょう！ anan春の「カラダにいいもの大賞2026」で見事グランプリに輝いた商品をご紹介します！

キューフィッターPro

球の凸凹で全身指圧。折って、丸めて、自由自在にどう使う？

9980円／ルネサンス

今年の春のカラダにいいもの大賞は、2列10個のボールを配列したアイテム。1枚の大きさは、縦約52cm、横約22cm。2枚セットなので、縦や横に連結しても使え、ボールの適度な反発力があなたをグイグイほぐしてくれます。揉まれ心地が別次元です！

ストレッチの王道ギアはストレッチポールが有名ですが、筒状で不安定だから、安心して全身を委ねられないのが難点。余計なところに力が入ったり、使い方を間違えると腰や首を痛める可能性も…。

こちらは、ただ身を委ねるだけ。縦に繋げて、背骨を2列のボールで挟むように寝転べば、ガチガチの背中がじんわり解放されます。繋げたり、丸めたり、畳んだり、使い方は自由自在。背中だけでなく、首、腰、太もも、ふくらはぎ、お尻、足裏など、全身あらゆるパーツをほぐしまくりましょう！

連結部分は7か所。丸める、折るなどして高さ調整もできるから、部位別ストレッチやエクササイズにも活躍。