J1百年構想リーグ地域リーグ第10節 横浜FM 1（0-1）3 FC東京15:04キックオフ 日産スタジアム 入場者数 23,570人試合データリンクはこちらシュートを放つマルセロ ヒアン。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポーツプレス協会)会員。