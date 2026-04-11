生活習慣やストレスが、知らず知らずのうちに様々な箇所に不調を引き起こしている!? そこで最近、若い世代で増加傾向にある症状として注目を集める「若年性更年期障害」にフォーカス。それぞれの主な原因から対策TIPSまで指南！若年性更年期障害とは？一般的に閉経前後の時期の40〜50代に起こるのが更年期障害だが、20〜30代の若年層にも更年期障害に似た症状が現れること。生理不順など女性特有の悩みから、倦怠感やイライラ、冷