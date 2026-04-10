2026年4月11日と12日の2日間、東京・秋葉原で台湾観光庁主催の台湾観光プロモーションイベント「2026台遊館 in 東京」が開催されます。台湾不打烊（眠らない台湾）」がテーマ！イベントは、「台湾不打烊（眠らない台湾）」をコンセプトに掲げて、早朝から深夜まで24時間を通して楽しめる台湾の魅力を、五感で体験する観光プログラムとして展開します。体験型プログラム、台湾文化・芸術に触れるステージコンテンツや、