バナナを冷凍保存するコツについて、ニチレイフーズがXの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これがバナナの“失敗しない冷凍保存法”です！ニチレイフーズは「簡単＆便利なバナナの冷凍方法」と投稿。次の保存法を紹介しています。・丸ごと冷凍皮をむいてからラップで包み、冷凍用保存袋に入れる。・カットして冷凍輪切りにし、金属製のバットで冷凍してから冷凍用保存袋で冷凍