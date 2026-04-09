番記者さんが『Jの今』を伝えるJ論チャンネル。田中紘夢｜長野県フットボールマガジン『Nマガ』村田亘｜FOOTBALL TODAY KANAZAWA仲本兼進｜RYUKYU SOCCER PRESS竹内松裕｜秋田サッカーレポート松澤明美｜大宮花伝鈴木康浩｜栃木フットボールマガジン佐藤功｜J論チャンネル 上記サイトの7人が『J2J3百年構想リーグ前半戦総括』について語った動画となります。◯関連LIVEクラブ個別評価！番記者が語るJ2J3百年構想リーグ前半戦総括LI