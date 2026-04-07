ピザハットは、2026年4月8日から10日までの3日間、対象のピザやサイドメニューがお得になる「ハットの日」を開催します（一部店舗を除く）。Sサイズピザは600円に毎月恒例の"ハットの日"。8日から10日までの3日間限定で、定番ピザがお持ち帰り限定で810円になるなど、ピザが破格の値段で楽しめる大好評のキャンペーンです。今月の"ハットの日"は春限定の新商品「春のてりたま4」の登場や、HUT REWARDS（ハットリワード）でもらえる