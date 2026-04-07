鎌倉プリンスホテルは4月23日〜7月7日、江ノ島電鉄とのコラボレーションによる1日1組限定の宿泊プラン「江ノ電ルーム」を提供します。■ラウンジで1日1台限定の「江ノ電ケーキ」も同プランでは、実際に江ノ電を望む客室を舞台にした特別仕様の客室に、限定のオリジナルアイテムなどが充実し、湘南の魅力を五感で楽しめる内容となっています。客室では、波音とともに湘南を走る江ノ電が望めるようになっています。オリジナルルーム