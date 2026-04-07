コスメも“推し活”も楽しみたい方にぴったり♡Lovisiaと名探偵コナンのコラボアイテムが登場しました。今回はブランド初のブラインド仕様で、どのキャラクターが当たるかは開けてからのお楽しみ。可愛さとワクワク感が詰まった、コレクション性の高いコスメに注目です♪ 全12種のシークレットデザイン ラインナップは、江戸川コナンや毛利蘭、怪盗キッド、灰原哀、赤井秀一、安室透など人気キャラクタӦ