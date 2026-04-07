250で4気筒開発後もZZRはツインを堅持！ カワサキは1990年に世界へ名を轟かせたZZR1100をリリース、最速フラッグシップのリーダーとして君臨するいっぽう、400ccに250ccまでZZ-Rシリーズをラインナップすることになった。同じ1990年に登場したZZR250は、エンジンをGPZ250Rから受け継ぐ２気筒を搭載、1989年にはレーサーレプリカのZXR250Rで4気筒エンジンがデビューしていたが、GPZ