ローソン（東京都品川区）が、ロングセラー商品「からあげクン」が4月6日、2024年1〜12月までの累計販売数が2億8689万8542食となり、「最も販売されている揚げたてからあげブランド（最新年間・2024）」としてギネス世界記録に認定されたと発表しました。ローソンは、1979年にコンビニエンスストア業界で初めてフライヤーを導入して店内で調理したフライドフーズの販売を開始。「からあげクン」は、「おやつ感覚で楽しめるから