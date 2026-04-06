ローソン（東京都品川区）が、ロングセラー商品「からあげクン」が4月6日、2024年1〜12月までの累計販売数が2億8689万8542食となり、「最も販売されている揚げたてからあげブランド（最新年間・2024）」としてギネス世界記録に認定されたと発表しました。

ローソンは、1979年にコンビニエンスストア業界で初めてフライヤーを導入して店内で調理したフライドフーズの販売を開始。「からあげクン」は、「おやつ感覚で楽しめるからあげ」をコンセプトに、当時、高タンパク質でヘルシーでありながら「パサパサしておいしくない」といった印象から人気のなかった鶏むね肉を使用したホットスナックとして、1986年4月15日に誕生しました。

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定番フレーバー（レギュラー・レッド・北海道チーズ・レモン）に加え、ご当地食材を使用した商品や各地の名店が監修した味、アニメや映画などとのコラボレーションなど、430種類以上のさまざまなフレーバーを発売してきました。毎週多くのオリジナル商品が発売となり商品の入れ替えが発生するコンビ二エンスストアの中で、40年間残り続ける商品は珍しいということです。

同社によると、「これまでに販売したからあげクンを並べると約98万キロメートルとなり、直線距離で地球から月まで約1．3往復の距離に匹敵する計算になる」ということです。

また、からあげクンの40周年を記念して、新フレーバー「からあげクン ブラックペッパー味」と「でからあげクン 夢のMIX味」（278円、以下、税込み）、「サクッと！ からあげクン塩味」（税込298円）のほか、からあげクンのキャラクター「妖精」の刺しゅうをワンポイントにあしらった、ミニタオル・ランチトートバック・靴下・ポロシャツを4月7日から順次販売します。

SNSでは、「からあげクンがギネス！おめでとう！」「からあげクンすごいな」「おいしすぎるのよ…」「ローソン行くと、毎回、違う味が出てて買っちゃう」「レッド最強！」「今後は敬意を表して“さん”付けしないと」といった