K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「빠지다（パジダ）」の意味知ってる？「빠지다（パジダ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、推しの動画を見始めたら止まらない、そんな場面に関する韓国語です。いったい、「빠지다（パジダ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りた