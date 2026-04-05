この春夏、洗練された大人のスタイルに注目♡アルマーニ エクスチェンジから、ホワイトを主役にした新作コレクションが登場しました。クリーンで軽やかなカラーリングは、季節感を引き立てながら上品な印象を演出。シンプルなのに存在感のあるスタイルで、毎日のコーデを格上げしてくれます♪ ホワイトが主役の新コレクション 今回の「ホワイト エディション」は、ブランドの新たなシグネチャ