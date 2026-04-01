新生活が始まる春、進学や就職をきっかけに自転車で通学、通勤を始める人が多くなりますが、そうした動きと重なるように、自転車を巡る交通ルールも大きな転換点を迎えました。2026年4月1日から、自転車の交通違反に対しても、「交通反則告知書」（青切符）による「交通反則通告制度」が始まったからです。この施行により、自転車の違反でも反則金が科されることになります。【要注意】「えっ…」これが自転車の交通違反で「青