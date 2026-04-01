新生活が始まる春、進学や就職をきっかけに自転車で通学、通勤を始める人が多くなりますが、そうした動きと重なるように、自転車を巡る交通ルールも大きな転換点を迎えました。2026年4月1日から、自転車の交通違反に対しても、「交通反則告知書」（青切符）による「交通反則通告制度」が始まったからです。この施行により、自転車の違反でも反則金が科されることになります。

【要注意】「えっ…」 これが自転車の交通違反で「青切符」を切られる事例です！

警察庁はこの制度について、16歳以上の一定の違反を対象に、検挙後の手続きを簡易、迅速にし、前科を付けずに責任を問える仕組みだと説明しています。ここでは元刑事の立場から、その背景と意味を整理していきます。

なぜ自転車の取り締まりが強化されているのか

警察庁が発表する統計では、自転車が関係する事故は近年、おおむね年間7万件前後で推移しており、大きく減ってはいません。その一方で、交通事故全体の件数は減少傾向にあるため、その中で自転車事故の占める割合はむしろ上がっています。さらに中身を見ると、自転車関連事故の約8割は自動車との事故で、年間で約5万件発生しています。つまり、多くのケースで、自転車は車と同じ道路空間の中で危険にさらされているということです。

そして見逃せないのが、死亡や重傷に至った事故の内訳です。自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3の事例には自転車側にも法令違反があるとされており、この数字は、自転車が単に事故に巻き込まれるだけでなく、自転車側の違反が重大事故の発生に深く関わっているケースも少なくないことを示しています。

実はすでに進んでいた“取り締まり強化”と青切符導入の意味

今回の制度は、今年になって突然始まったものではありません。事故統計を見ても、自転車の交通違反の検挙件数は近年増加しているとされており、実際、2024年は5万1564件まで増えています。自転車事故の情勢が厳しい中で、警察はすでに交通指導取り締まりを強めてきました。

一方で、これまでの仕組みでは、自転車の違反は原則としていわゆる「赤切符」による刑事手続きで処理されてきました。警察庁は、この方法について、自動車の違反処理と比べて時間的、手続的な負担が大きく、検察に送致されても不起訴となることがあり、実態として違反者に対する責任追及が不十分だと説明しています。

こうした状況の中で、4月1日から新たに自転車の交通違反に関して導入されたのが交通反則告知書、いわゆる「青切符」です。その用紙が青色であることに由来します。

16歳以上の反則行為については、違反時に青切符と納付書が交付され、違反を認める場合は告知の翌日から原則7日以内に銀行や郵便局の窓口に納付書を持参し、反則金を仮納付します。仮納付すれば刑事手続きには移行せず、起訴もされません。

仮納付しなかった場合も、通告を受けた翌日から原則10日以内に納付すれば、同じく刑事手続きには進みません。

要するに今回の制度は、違反を簡易、迅速に処理できるようにし、違反者と警察の手続き負担を減らしながら、前科を付けずに責任をより確実に問えるようにするための仕組みと言えます。

「厳しくなった」のではなく「処理の仕方が変わった」

今回の新制度、一見すると、自転車の取り締まりが急に厳しくなったように感じるかもしれません。しかし、実際には、取り締まりが厳しくなったり、取り締まりの考え方が大きく変わったりしたわけではありません。警察庁が公開するルールブックでは、自転車の交通違反に対しては基本的に指導警告を行い、交通事故の原因となるような悪質、危険な違反は検挙するという基本的な考え方は、青切符の導入前後で変わらないとされています。

変わったのは、検挙された後の処理です。これまでは重い刑事手続きが前提だったため、違反した側にとっても、対応する警察側にとっても負担が大きい仕組みでした。現在は、一定の違反については青切符と反則金で処理されるため、流れがあらかじめ明確になり、より簡潔に処理されるようになったと考えると理解しやすいでしょう。

具体的にどのような行為が対象になるのか

ここで押さえておきたいのは、「新しい違反」が増えたわけではないという点です。これまでも違反とされてきた行為のうち、日常的に起こりやすく、事故につながりやすいものが青切符の対象として整理されています。警察庁の説明でも、自転車の反則行為は、信号無視や指定場所での一時不停止など、警察官がその場で明らかに違反と判断できる行為が中心とされています。

主な違反行為と反則金は次の通りです。

・信号無視：6000円

・一時停止違反：5000円

・車道の右側通行（逆走）：6000円（※自転車は原則として左側通行）

・スマホを手に持って通話したり画面を見たりする、いわゆる「ながら運転」：1万2000円

・傘差し走行、イヤホンをしながら走行：5000円

・夜間の無灯火やブレーキ不良の自転車での走行：5000円

・遮断機が下りた踏切への立ち入り：7000円

こうした違反は特別な行為ではなく、日常の延長線上で起きやすいものですが、事故に直結しやすいため重点的に取り締まられています。実際に、信号無視や一時停止違反は検挙の大半を占めています。

一方で、すべての違反が直ちに反則金の対象になるわけではありません。例えば歩道を通行しているだけの場合は、従来通り指導警告が基本とされており、直ちに取り締まりの対象になるわけではありません。

ただし、歩道で速度を出して歩行者に危険を及ぼした場合や、警察官の警告に従わない場合などは、取り締まりの対象となることがあります。

なお、酒酔い運転や酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話の使用によって実際に交通の危険を生じさせた場合などの重大な違反については、青切符ではなく、これまでどおり刑事手続きで処理されます。

事故は「一瞬の判断」で起きる

取り締まり現場の感覚として、自転車事故の多くは特別な場面で起きるものではなく、むしろ日常の延長線上で起きます。

急いでいるとき、慣れた道を走っているとき、「このくらいなら大丈夫だろう」と思ったとき、そのわずかな気の緩みが信号無視や確認不足につながり、事故に結び付きます。

特に交差点は要注意です。統計を見ても、自転車と自動車の死亡・重傷事故は、出会い頭や右左折時の衝突で8割以上を占めており、交差点で信号や一時停止を守らないことが重大な危険につながります。

制度が変わった背景には、こうした日常の中の危険があります。決して人ごとではなく、誰にでも起こり得る違反だからこそ、制度の変更が現実の生活に直結してくるのです。

ルールは「罰」だけのためにあるわけではない

自転車は、歩行者に近い感覚で利用されがちですが、道路交通法上では、自転車は「軽車両」であり、自動車と同じ「車両」の一種だと明記されています。だからこそ、ルールが曖昧なままでは、歩行者、自動車、自転車の間で認識のズレが生まれやすくなります。

今回の制度は、違反者を厳しく罰することだけを目的にしたものというより、交通ルールを守る前提をより明確にし、事故を減らすための仕組みであると言えます。

自転車を利用する人にとっては、少し窮屈に感じるかもしれません。ただ、事故の数字と制度の中身を見ていくと、これは単なる締め付けではなく、自転車をより安全に使うためのルールの整理でもあることが見えてきます。