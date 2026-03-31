ファミリーマート（東京都港区）が、プライベートブランド「ファミマル」の「生たまご」、ハム、納豆などの商品や冷凍食品が通常価格から値引きとなる定期セール企画「毎週火・金 カッキーン！生活応援割」を3月31日から実施。【えっ！】気になる！値引きになる90商品…対象商品がコレです！同社は、原材料価格の高騰を受けて、さまざまな商品やサービスの値上げが続いているのを受け、これまで金曜日限定で実施していた「お