子どものパーティーやちょっとしたイベントで、「ここにゾンビがいたら盛り上がるのに」と思う場面はありませんか。そんな“もしも”をかなえてくれるサービスが、このたび再始動します。子ども向けゾンビ派遣サービス「レンタルゾンビ for Kids」が、約9年ぶりに再開されます。利用料は無料。対象は、22歳以下の人がいる“家庭または団体限定”です。手がけるのは、ドラマやCMなどでゾンビ指導も担当してきた“プロ”ゾンビ、