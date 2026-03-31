日本の古い文化をモチーフにした独自の世界観で注目を集めるアーティスト・冥丁（めいてい）のシングル「新和蝋燭」（しんわろうそく）がデジタルリリースされた。4月17日発売のニューアルバム『瑪瑙』（めのう）からの先行シングル第2弾となる。黄昏の気配を湛える本作「新和蝋燭」は、冥丁の2023年作『古風 III』に収録された「和蝋燭」を新たな姿に再編した楽曲。第1弾先行配信曲「新花魁」（明の演目）が躍動的な上昇を描くの