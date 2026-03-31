冥丁、4月17日発売の新作アルバム『瑪瑙』より第2弾先行配信曲「新和蝋燭」がデジタルリリース

日本の古い文化をモチーフにした独自の世界観で注目を集めるアーティスト・冥丁（めいてい）のシングル「新和蝋燭」（しんわろうそく）がデジタルリリースされた。4月17日発売のニューアルバム『瑪瑙』（めのう）からの先行シングル第2弾となる。

黄昏の気配を湛える本作「新和蝋燭」は、冥丁の2023年作『古風 III』に収録された「和蝋燭」を新たな姿に再編した楽曲。

第1弾先行配信曲「新花魁」（明の演目）が躍動的な上昇を描くのに対し、本作は内へと向かう対の存在「暮の演目」として黄昏の静寂を纏う。

深まりゆく闇の中で燃える和蝋燭のように、その音色はほのかに揺らめき、その下では低く反復する瞑想的な周波が静かに浸透している。

音は淡い薄明に滲み、光は遠のき、最後に残るのは微かな粒子のみ。公演では、冥丁の暮の演目において静かな軸となり、消えかけた残り火のように余韻を漂わせる。

【作品情報】

リリース日: 2026年3月27日（金）カタログ番号 : KI-050S2アーティスト : 冥丁タイトル : 新和蝋燭フォーマット：Digital / Singleレーベル : KITCHEN. LABEL

◆第2弾先行配信曲「新和蝋燭」配信プラットフォームまとめリンクhttps://kitchenlabel.lnk.to/MUl4LF9C

◆第1弾先行配信曲「新花魁」（2月21日発売）配信プラットフォームまとめリンクhttps://kitchenlabel.lnk.to/52P3moDM

◆4月17日発売 ニューアルバム『瑪瑙』詳細https://www.inpartmaint.com/site/42473/