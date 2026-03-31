GUESS JEANS（ゲス ジーンズ）が、HYSTERIC GLAMOUR（ヒステリック グラマー）とのコラボレーションを発表した。グローバルデニム、ユースカルチャー、そしてカウンターカルチャーデザインを牽引してきた両ブランドによるコレクションは、GUESS JEANS Tokyoと公式オンラインストアにて2026年4月4日（土）より順次発売予定。カリフォルニアと東京、それぞれのクリエイティブコミュニティを結ぶ本企画は、「個性」「反骨精神」「大胆