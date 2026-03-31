3月31日（火）にパーク開業25周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、オープン前に「25周年アニバーサリー・セレモニー」を開催。パークの仲間たちがこの日だけの特別パフォーマンスで記念すべき朝に華を添えたほか、クルー約650人が25年分の感謝を伝えながら笑顔でゲストを出迎える「アニバーサリー・グリーティング」も実施し、朝早くから駆けつけた大勢のゲストとともに超元気にお祝いした。【写真】スヌーピーやキ