3月30日(月)22:00LIVEスタート予定番記者さんが『Jの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は『J1百年構想リーグ前半戦総括』のLIVE配信を行います。◯LIVE予定MC：海江田哲朗さん「スタンド・バイ・グリーン」22:05〜 中野和也さん「SIGMACLUBweb」22:20〜 江藤高志さん「川崎フットボールアディクト」22:35〜 後藤勝さん「青赤20倍！トーキョーたっぷり蹴球マガジン」22:50〜 河合貴子さん「浦レポ by 浦和フットボール通信」23: