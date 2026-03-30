「毎日お腹いっぱい食べてやせた」「1日1分ジャンプするだけでマイナス8キロ」-芸能人が明かす“意外と簡単そう”なダイエット法が、たびたび話題になります。料理研究家・ダイエットカウンセラーであり、著書に『炭水化物とタンパク質で50代が続々10kg以上やせ！ たんタンダイエット』を持つおにゃ氏は、こうした流行をどう見ているのでしょうか。重盛さと美さんの“焼き鮭とご飯は食べ放題”、ブラックマヨネーズ小杉竜一さん