アメリカの富豪で悪名高き性犯罪者で小児性愛者のジェフリー・エプスタイン。エプスタイン文書に名前が頻出する人やエプスタインと関わった世界の要人たちは、次々と失脚したり釈明に追われ、世界的な大騒動になっています。世の権力者やセレブの腐敗した実態が明らかに……。世界的物理学者、スティーヴン・ホーキング博士が、エプスタイン島でビキニ姿の女性たちと戯れる写真が出てきたり、瞑想の大家のディーパック・チョ