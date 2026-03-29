「工業デザインの美」を重視バイク、クルマのカスタムパーツ企画や製造、輸入・販売を行うプロトは、中国のバイクブランド「BENDA（ベンダ）」の中型モデル「NAPOLEON BOB 250」の取り扱いを開始します。近年、日本市場では中小排気量のクルーザーモデルへの需要が高まっており、プロトはBENDAやイタリアの「Morbidelli（モルビデリ）」ブランドのモデルを「新しい時代のライフスタイル」を提案する商品と位置づけ、「NEW AGE