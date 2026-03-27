特殊詐欺被害を未然に防いだとしてきのう銀行員ら３人に感謝状が贈呈されました。詐欺の手口が巧妙化する中、水際で被害を食い止める活動も続いています。 【写真を見る】粘り強く話を聞き...特殊詐欺を未然に防いだ銀行員ら3人に感謝状巧妙化する詐欺の手口水際で被害を食い止める活動も続く（山形） 今回鶴岡警察署から感謝状が贈呈されたのは、フィデアホールディングスに勤める門脇英子さんとグループ企業の